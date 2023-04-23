İnan Ulaş Torun kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen İnan Ulaş Torun kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, İnan Ulaş Torun kimdir? İnan Ulaş Torun kaç yaşında, nereli? İnan Ulaş Torun hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

İnan Ulaş Torun, Beyaz Gelincik dizisinde oynadığı Zeki karakteri ile tanınmıştır. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Barış karakterine hayat veren İnan Ulaş Torun kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, İnan Ulaş Torun kimdir? İnan Ulaş Torun kaç yaşında, nereli? İnan Ulaş Torun hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizdedir…

İNAN ULAŞ TORUN KİMDİR?

Sinema ve TV dizilerinde oynamaktadır. 2005-2007 yılları arasında atv'de yayınlanan Beyaz Gelincik isimli dizide oynadığı Zeki karakteri ile tanınmıştır. Bunun öncesinde Sırlar Dünyası ve Bir İstanbul Masalı gibi dizilerde de oynamıştır. Bazı sinema filmlerinde de rol alan oyuncu, 2010 yılında Halil İbrahim Sofrası ve 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim gibi dizilerden sonra, Leyla ile Mecnun dizisinde 21. bölümde rol almıştır.

2012-2013 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan 6 Mantı isimli komedi dizisinde Murat karakteri ile başrolde oynayan oyuncu, Ocak 2014'te TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Bir Yusuf Masalı isimli dizide de başrolde oynamıştır.