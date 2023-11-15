Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan İnan Akgün Alp hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan İnan Akgün Alp'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, İnan Akgün Alp kimdir? Kaç yaşında, nereli? İnan Akgün Alp hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan İnan Akgün Alp hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan İnan Akgün Alp'in hayatını araştırıyor. Peki, İnan Akgün Alp kimdir? Kaç yaşında, nereli? İnan Akgün Alp hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

İNAN AKGÜN ALP KİMDİR?

2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İnan Akgün Alp, avukat ve siyasetçi. TBMM 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Kars milletvekilidir. Kars, İstanbul ve Ankara'da serbest avukatlık yaptı. Kars Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baro Başkan Vekilliği ile Kars Çevre ve Kent Hukuk Derneği Başkanlığı görevlerinde bulundu.

İnan Akgün Alp ve Kemal Kılıçdaroğlu