Galatasaray'ın sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Fernando Muslera'nın yerini Barcelona'nın kalecisi Inaki Pena ile doldurmak istediği öne sürüldü. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydirdiği 26 yaşındaki file bekçisi için İspanyol devine 10 milyon euro teklif ettiğini yazdı. Katalan ekibi de teklife sıcak bakıyor. Inaki Pena Galatasaray'a gelecek mi?

GALATASARAY'DAN 10 MİLYON EURO

İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre; Galatasaray, eski kalecisi Inaki Pena için takımı Barcelona'ya 10 milyon euro bonservis ödemeyi teklif etti.

BARCELONA'DAN AYRILIĞA YEŞİL IŞIK

Habere göre; İyileşme sürecinde olan Ter Stegen'in yokluğunda kaleyi Szczesny'e emanet eden teknik direktör Hansi Flick, 3. kaleci olarak gördüğü Pena'nın ayrılığına yeşil ışık yaktı. Sportif Direktör Deco'nun masadaki seçenekleri değerlendirmeye başladığı belirtilirken, 1.5 yıl sözleşmesi kalan Pena'nın Barcelona'daki geleceğinin yakın zamanda sona erecek gibi göründüğü kaydedildi.

2021-2022'DE GALATASARAY'DA KİRALIK OYNADI

Inaki Pena, daha önce 2021-2022 sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. Sarı-kırmızılıların kalesini 8 maçta korumuştu. Bu karşılaşmalardan sadece 1'inde kalesini gole kaptan İspanyol eldiven, 11 gole ise engel olamamıştı.

SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki file bekçisi bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. Inaki Pena, 6 maçta kalesini gole kapatırken toplamda 25 gol yedi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Pena'nın İspanyol deviyle olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.