İmran Salkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler, evli mi? İmran Salkan'ın hayatı ve biyografisi!

Şarkılar Bizi Söyler programı konuklarından birisi İmran Salkan'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, İmran Salkan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları ve albümleri nelerdir? İmran Salkan ile ilgili bilgiler haberimizde...

17 Aralık 2022 Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında İmran Salkan da yer almaktadır. İzleyiciler, İmran Salkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler, evli mi? merak ediyor. İşte detaylar...

İMRAN SALKAN KİMDİR?

Makedonya'dan göçmüş Arnavut asıllı bir ailenin kızı olan İmran Salkan, müzikal kariyerinde bugüne kadar değişik orkestralarla beraber çalışıp yurtiçi ve yurt dışında konserler verdi. Salkan, Serkan Çağrı ile yaptığı konser çalışmalarının yanı sıra 'Üç Kadın' projesinde Yasemin Göksu ve Özlem Taner ile birlikte dünya şarkılarını yorumladı. 'Balkan Şarkıları' isimli ilk albümü 2010'da Ada Müzik'ten çıkmıştı. Salkan radyo programının yanı sıra TRT Avaz'da 'Balkan Atlası' ve Rumeli TV'de müzik programı sunmuştu.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan İmran Salkan'ın İnstagram'da 10 bin takipçisi vardır. İmran Salkan, 17 Aralık 2022 Cumartesi günü Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.