Imran Khan kimdir? Pakistan eski Başbakan'ı Imran Khan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İmran Han'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Pakistan eski Başbakan'ı Imran Khan geliyor. Peki, Imran Khan kimdir? Pakistan eski Başbakan'ı Imran Khan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Imran Khan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler sizlerle...

Pakistan'da eski Başbakan İmran Khan'ın bir mitingde yaptığı konuşma başını yaktı. Khan, hakkında açılan terör suçlamalarıyla ilgili davada tutuklama emri verildi. Bunun ardından vatandaşlar, Imran Khan kimdir? Pakistan eski Başbakan'ı Imran Khan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? merak etti. Bilgiler haberimizde...

IMRAN KHAN KİMDİR?

İmran Han (d. 5 Ekim 1952), Pakistanlı siyasetçi, eski kriket oyuncusu, hayırsever, kriket oyunu yorumcusu ve Bradford Üniversitesi'nin eski rektörü. Ayrıca Han, annesi Şevket Hanım Anısına Kanser Hastanesinin ve Mianvali'de Namal Kolejinin kurucusudur. Han 20. yüzyılın son yirmi yılında ulusal kriket oyuncusuydu. Spor kariyerinden sonra politikayla ilgilenmeye başladı.

İmran Han doğum tarihi : 5 Ekim 1952

İmran Han kaç yaşında : 69 yaşında

İmran Han nereli : Pakistan / Lahor

İmran Han mesleği ne : eski Pakistan Başbakanı

1996 yılında Pakistan Adalet Hareketi'ni kurdu ve ilk başkanı oldu. Kasım 2002 yılından Ekim 2007'ye kadar Pakistan Ulusal Meclisinde Mianvali seçim bölgesinden milletvekili seçildi. 2013 yılındaki Pakistan parlamento seçimlerinde partisi ulusal mecliste 35 sandalye kazandı. GlobalPost gazetesi onu 2012'nin dokuz lideri sıralamasında üçüncü olarak gösterdi. Bir hayır işleri örgütü olan Asia Society tarafından İmran Han 2012 yılında Asya'da Yılın Adamı olarak seçildi.

Pakistan'da 25 Temmuz 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi kazandı. 18 Ağustos 2018 tarihinde Pakistan Başbakanı olarak göreve başladı.

9 Nisan 2022'de mecliste yapılan güvensizlik oylamasında çoğunluk sınırı olan 172 oyun altında kalarak hükümet düştü ve başbakanlık görevinden alındı.