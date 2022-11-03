İmran Khan kimdir? İmran Khan sağlık durumu nasıl?

Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Khan düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. Pakistan'ın Pencap eyaletinin Vezirabad bölgesinde yaptığı protesto yürüyüşü sırasında konvoyuna ateş edilen İmran Khan'ın ayağından hafif yaralandığı belirtiliyor. Peki, İmran Khan kimdir sağlık durumu nasıl ,neden siyasi yasaklı? Detaylar haberimizde....

İMRAN KHAN KİMDİR?

İmran Khan 5 Ekim 1952 tarihinde Pakistan'da dünyaya geldi. Han 20. yüzyılın son yirmi yılında ulusal kriket oyuncusuydu. Spor kariyerinden sonra politikayla ilgilenmeye başladı.

1996 yılında Pakistan Adalet Hareketi'ni kurdu ve ilk başkanı oldu. Kasım 2002 yılından Ekim 2007'ye kadar Pakistan Ulusal Meclisinde Mianvali seçim bölgesinden milletvekili seçildi. 2013 yılındaki Pakistan parlamento seçimlerinde partisi ulusal mecliste 35 sandalye kazandı. Global Post gazetesi onu 2012'nin dokuz lideri sıralamasında üçüncü olarak gösterdi. Bir hayır işleri örgütü olan Asia Society tarafından İmran Han 2012 yılında Asya'da Yılın Adamı olarak seçildi.

Pakistan'da 25 Temmuz 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi kazandı. 18 Ağustos 2018 tarihinde Pakistan Başbakanı olarak göreve başladı.9 Nisan 2022'de mecliste yapılan güvensizlik oylamasında çoğunluk sınırı olan 172 oyun altında kalarak hükümet düştü ve başbakanlık görevinden alındı.

İMRAN KHAN NEDEN SİYASİ YASAKLI?

11 Nisan'da ise başbakanlık görevine Şahbaz Şerif seçilmişti. Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu ise 21 Ekim'de Khan'a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle 5 yıl siyasi yasak getirmişti. Pakistan'da seçimlerin gelecek yıl Ekim ayında yapılması planlanıyor.