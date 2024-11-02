Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, beklenmedik bir gelişmeyle sarsıldı. Takımın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu ani sakatlık, futbolseverler arasında endişe ve merak uyandırırken, Immobile'nin sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi bekleniyor. Taraftarlar ve spor yorumcuları, yıldız futbolcunun bu durumunun maçın gidişatını nasıl etkileyeceğini tartışıyor. Peki, Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı?

IMMOBILE SAKATLANDI MI?

Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ciro Immobile sakatlandı. Ağrı hisseden İtalyan golcü, ikinci yarısına çıkmadı. Tecrübeli forvet, ikinci 45 dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.