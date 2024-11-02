Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı?
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Immobile'e Kasımpaşa maçının ilk yarısında sakatlandı. Bu durum, futbolseverler arasında büyük bir merak konusu oldu. İlgili yetkililerden konu hakkında detaylı açıklama bekleniyor. Peki, Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı? İşte detaylar!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, beklenmedik bir gelişmeyle sarsıldı. Takımın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu ani sakatlık, futbolseverler arasında endişe ve merak uyandırırken, Immobile'nin sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi bekleniyor. Taraftarlar ve spor yorumcuları, yıldız futbolcunun bu durumunun maçın gidişatını nasıl etkileyeceğini tartışıyor. Peki, Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı?