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Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı?

Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı?
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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Immobile'e Kasımpaşa maçının ilk yarısında sakatlandı. Bu durum, futbolseverler arasında büyük bir merak konusu oldu. İlgili yetkililerden konu hakkında detaylı açıklama bekleniyor. Peki, Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı? İşte detaylar!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, beklenmedik bir gelişmeyle sarsıldı. Takımın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu ani sakatlık, futbolseverler arasında endişe ve merak uyandırırken, Immobile'nin sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi bekleniyor. Taraftarlar ve spor yorumcuları, yıldız futbolcunun bu durumunun maçın gidişatını nasıl etkileyeceğini tartışıyor. Peki, Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı?

IMMOBILE SAKATLANDI MI?

Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ciro Immobile sakatlandı. Ağrı hisseden İtalyan golcü, ikinci yarısına çıkmadı. Tecrübeli forvet, ikinci 45 dakikada yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.

Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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