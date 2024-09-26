Immobile neden yok? UEFA Avrupa Ligi Immobile sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Amsterdam kentindeki Johan Cruijff ArenA'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Maçın 11'leri eli olurken Immobile merak edildi. Peki, Immobile neden yok? UEFA Avrupa Ligi Immobile sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

BEŞİKTAŞ SAHNE ALIYOR

Amsterdam kentindeki Johan Cruijff ArenA'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa Ligi play-off turunda oynama hakkı elde eden Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano'yu 3-3 ve 5-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı ve format değişikliğine gidilen "Kupa 2"de adını 36 takımın yer aldığı lig etabına yazdırmayı başardı.

Ajax ise 2023-2024'te Hollanda Birinci Futbol Ligi'ni (Eredivisie) 5. sırada bitirdi. Avrupa Ligi'ndeki mücadelesine ikinci eleme turundan başlayan Amsterdam temsilcisi, sırasıyla Vojvodina, Panathinaikos ve Jagiellonia'yı eleyerek lig etabında mücadele etme hakkı kazandı.

IMMOBİLE NEDEN YOK?

Maçta ilk 11'ler belli oldu:

Immoble yedekler arasında yer alıyor.