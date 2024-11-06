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Immobile neden yok, sakat mı, cezalı mı?

Immobile neden yok, sakat mı, cezalı mı?
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek. Mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak. Peki, Immobile neden yok, sakat mı, cezalı mı?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Peki, Immobile neden yok, sakat mı, cezalı mı?

IMMOBİLE NEDEN YOK, SAKAT MI, CEZALI MI?

UEFA Avrupa Ligi'ne üst üste aldığı yenilgilerle başlayan Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyeti hedefliyor. Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'da konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş ilk galibiyetini Fransa deplasmanında geçen hafta Lyon'u 1-0 yenerek aldı.

Geride kalan 3 haftada Beşiktaş gibi 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Malmö ise kendi sahasında Glasgow Rangers'a 2-0, Olympiacos'a 1-0 mağlup oldu. İsveç ekibi tek galibiyetini ise Azerbaycan takımı Karabağ'ı 2-1 yenerek elde etti.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert, Svensson, Paulista, Udokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Semih.

Malmö : Friedrich, Rösler, Jansson, Zatterström, Bolin, Pena, Johnsen, Busanello, Botheim, Christiansen, Thelin.

UEFA Avrupa Ligi'ne üst üste aldığı yenilgilerle başlayan Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyeti hedefliyor. Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'da konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş ilk galibiyetini Fransa deplasmanında geçen hafta Lyon'u 1-0 yenerek aldı.

Geride kalan 3 haftada Beşiktaş gibi 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Malmö ise kendi sahasında Glasgow Rangers'a 2-0, Olympiacos'a 1-0 mağlup oldu. İsveç ekibi tek galibiyetini ise Azerbaycan takımı Karabağ'ı 2-1 yenerek elde etti.

IMMOBİLE SAKAT

Siyah-beyazlıların Trendyol Süper Lig kapsamında oynadığı Kasımpaşa maçında Immobile sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre yıldız futbolcunun uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerileme ve kanama tespit edildi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Immobile, UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan Beşiktaş-Malmö karşılaşmasında oynamayacak.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa? ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile'nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ciro Immobile'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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