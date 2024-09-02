1 Eylül Pazar akşamı oynanan Bşeiktaş- Sivasspor mücadelesinde Immobile ve Manaj arasında yaşanan gerginlik çok konuşuldu. Beşiktaş'ın kendi sahasında 2-0 yendiği Sivasspor maçının çok konuşulan pozisyonu merak ediliyor. Peki, Immobile- Manaj pozisyonu izle!Immobile- Manaj pozisyonu nedir? Beşiktaş- Sivasspor maçında ne oldu?

IMMOBILE- MANAJ POZİSYONU NEDİR?

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta, Ciro Immobile ile Rey Manaj arasındaki gerginlik dikkat çekti. Immobile'nin rakibine yaptığı müdahale sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu, İtalyan golcüye sarı kart gösterdi. Ancak Sivasspor tarafı bu pozisyonda kırmızı kart verilmesi gerektiğini savundu. Ülke gündeminde geniş yer bulan bu tartışmalı pozisyon, ünlü hakemler ve futbol yorumcuları tarafından değerlendirildi.

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IMMOBILE- MANAJ POZİSYONU HAKKINDA

AYDINUS: "SINIRDA, SARIYI DESTEKLİYORUM"

Pozisyonu yorumlayan Fırat Aydınus "Manaj'ın tahriği var. Sarı karta VAR karışamaz. Kırmızı da çıksa VAR karışamazdı. Hakem burada yorumunu sarıdan yana kullandı. Sınırda bir hareket. Ben de sarıyı destekliyorum." ifadelerini kullandı.

AHMET ÇAKAR: "HAKEM GÖRMEK İSTEMEDİ"

Eski hakem Ahmet Çakar, bu pozisyon için "Immobile'nin Sivassporlu oyuncunun ensesine ve boynuna tokadını vuruyor. Hakem sarı kartla geçiştiriyor. VAR hakemi uyarmıyor. Cesur Türk hakemleri görmek istemedi. Maçın başında Beşiktaş 10 kişi kalmaktan kurtuldu." yorumunu yaptı.