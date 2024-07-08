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Immobile Beşiktaş'a transfer oldu mu, transfer bitti mi?

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Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın transferlerinin ardından çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş'ın Lazio'dan Ciro Immobile'ye teklif yaptığı iddia edilmişti. Bu gelişme üzerine İtalyan kulübünün başkanından açıklama geldi. Peki, Immobile Beşiktaş'a transfer oldu mu, transfer bitti mi?

Immobile Beşiktaş'a transfer oldu mu? Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın transferlerinin ardından çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş'ın Lazio'dan Ciro Immobile'ye teklif yaptığı iddia edilmişti. Bu gelişme üzerine İtalyan kulübünün başkanından açıklama geldi. Peki, Immobile Beşiktaş'a transfer oldu mu, transfer bitti mi? Detaylar...

IMMOBILE BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLDU MU?

Beşiktaş'ın 7 milyon eurodan 2 senelik kontrat teklif ettiği iddia edilen Ciro Immobile için kulübü Lazio'dan açıklama geldi. Henüz teklif almadıklarını belirten İtalyan kulübünün başkanı Claudio Lotito, "Immobile Lazio'nun sözleşmeli oyuncusu, bizimle sözleşmesi var ve herhangi bir teklif almadık. Bu teklifi aldığımızda değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

LAZIO BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Lazio Başkanı Claudio Lotito, söz konusu transfer gelişmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Lotito yaptığı açıklamada, "Immobile için Beşiktaş'tan herhangi bir teklif almadık. Immobile Lazio'nun sözleşmeli oyuncusu, bizimle sözleşmesi var ve herhangi bir teklif almadık. Bu teklifi aldığımızda değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Söz konusu haberi kısa süre önce okuduğunu ifade eden Lazio Teknik Direktörü Marco Baroni ise, "Immobile'ye Beşiktaş'tan teklif geldiği haberini az önce okudum. Ciro ile konuştum ve kendisi Lazio'da yeni sezon için çok heyecanlı görünüyordu. Beşiktaş haberi bana sürpriz oldu. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Eğer ayrılırsa bu benim ya da kulübün istemediği, profesyonel bir tercih olacaktır" açıklamasını yaptı.

7 MİLYON EUROLUK TEKLİF İDDİASI

İtalyan basının La Gazzetta dello Sport, Beşiktaş'ın Ciro Immobile'yi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğünü ve İtalyan oyuncuya yıllık 7 milyon euro'dan 2 senelik sözleşme teklif ettiğini iddia etmişti.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Lazio formasıyla 30'u ilk 11 olmak üzere 43 maçta süre bulan Ciro Immobile, bu maçlarda 11 kez gol sevinci yaşadı ve 1 de asist yaptı. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli forvetin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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