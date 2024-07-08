Immobile Beşiktaş'a gelecek mi? TRANSFERDE SON DURUM

Immobile Beşiktaş'a gelecek mi? Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü golcü Ciro Immobile'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Peki, Immobile Beşiktaş'a gelecek mi? Detaylar!

IMMOBILE BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşma sağladı. 34 yaşındaki İtalyan santrafor, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek siyah-beyazlılarla 2 yıllık sözleşmeye imzalayacak.

ANLAŞMA TAMAM, İSTANBUL'A GELİYOR

Övünç Özdem'in haberine göre, Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile tüm şartlarda anlaşma sağladı. 34 yaşındaki İtalyan yıldız, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş'a 2 yıllık imza atacak.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Lazio formasıyla 30'u ilk 11 olmak üzere 43 maçta süre bulan Ciro Immobile, bu maçlarda 11 kez gol sevinci yaşadı ve 1 de asist yaptı. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli forvetin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.