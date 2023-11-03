IMEI kayıt ücretleri ne kadar oldu? IMEI kayıt ücretlerine kaç TL zam geldi? 2023 – 2024 IMEI kayıt ücretleri!

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda IMEI kayıt ücretleri ne kadar oldu? Sorusu birçok kişi tarafından merak edildi ve araştırıldı. Peki, IMEI kayıt ücretleri ne kadar oldu? IMEI kayıt ücretlerine kaç TL zam geldi?

IMEI kayıt ücretleri ne kadar oldu? Sorusu, yurtdışından satın alınmakta olan telefonları kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı ile birlikte 2024 yılında uygulanacak olan IMEI kayıt ücretleri belli oldu. Peki, IMEI kayıt ücretleri ne kadar oldu? IMEI kayıt ücretlerine kaç TL zam geldi?

IMEI KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 58,46 oldu. Buna göre vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Yeni zamlar sonrasında yurtdışından getirilen cep telefonu harcı 20000 TL'den 31692 TL'ye yükselecek. Buna göre 2024 IMEI kayıt ücreti 31692 TL olarak uygulanacak.

PASAPORT HARCI NE KADAR OLDU?

Yeni zamlar sonrasında 6 aya kadar olan pasaport harcı 1034 TL'den 1639 TL'ye, 1 yıllık pasaport harcı 2397 TL'ye, 2 yıllık pasaport harcı 3912 TL'ye, 3 yıllık pasaport harcı 4845 TL'ye, 4-10 yıllık pasaportun bedeli 4943 TL'den 7833 TL'ye yükselecek.