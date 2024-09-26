IMEI kayıt ücretlerine zam yapılması gündeme gelirken, bu gelişme yurt dışından telefon almak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için gerekli olan IMEI kaydı, hem telefon sahipleri için hem de cihazın yasal kullanımına izin verilmesi açısından önemli bir işlem. Ancak, son dönemde IMEI kayıt ücretlerine yapılacak olası zam tartışmaları, bu işlemi yapmayı planlayan vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar, IMEI kayıt ücretine yapılacak zammın ne zaman yürürlüğe gireceği ve artışın ne kadar olacağı konusunda merakla bekliyor. Peki, IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak?

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti 1 Ocak 2025 itibariyle 31 Bin 692 TL'den 45 Bin 953 TL'ye yükselecek. Eğer ekim ayında YDO oranı yüzde 0 olarak gerçekleşse bile, IMEI kayıt ücreti 45 Bin 243 TL'ye yükselebilecek.

IMEI KAYIT ÜCRETİ ŞU AN NE KADAR?

IMEI kayıt ücreti şu anda 31 Bin 692 TL'dir.

IMEI NEDİR?

IMEI (International Mobile Equipment Identity) kaydı, yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için yapılan yasal bir işlemdir. IMEI numarası, her cep telefonuna özgü olan ve cihazın kimliğini belirleyen 15 haneli bir koddur. Bu numara, bir telefonun üretim aşamasında cihaza atanır ve dünya çapında her telefona özel olarak tanımlanır. Türkiye'de yurt dışından getirilen cep telefonlarının, ülke içinde kullanılabilmesi için bu numaranın kayıt altına alınması zorunludur.