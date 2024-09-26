Üye Girişi
Haberler

IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak?

IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IMEI kayıt ücretinde bir zam yapılması gündeme geliyor. Bu durum, yurt dışından telefon almak isteyenleri yakından ilgilendiriyor. Konu ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. IMEI kayıt ücretlerine ne zaman zam yapılacağı merak ediliyor.

IMEI kayıt ücretlerine zam yapılması gündeme gelirken, bu gelişme yurt dışından telefon almak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için gerekli olan IMEI kaydı, hem telefon sahipleri için hem de cihazın yasal kullanımına izin verilmesi açısından önemli bir işlem. Ancak, son dönemde IMEI kayıt ücretlerine yapılacak olası zam tartışmaları, bu işlemi yapmayı planlayan vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar, IMEI kayıt ücretine yapılacak zammın ne zaman yürürlüğe gireceği ve artışın ne kadar olacağı konusunda merakla bekliyor. Peki, IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak?

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti 1 Ocak 2025 itibariyle 31 Bin 692 TL'den 45 Bin 953 TL'ye yükselecek. Eğer ekim ayında YDO oranı yüzde 0 olarak gerçekleşse bile, IMEI kayıt ücreti 45 Bin 243 TL'ye yükselebilecek.

IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak?

IMEI KAYIT ÜCRETİ ŞU AN NE KADAR?

IMEI kayıt ücreti şu anda 31 Bin 692 TL'dir.

IMEI NEDİR?

IMEI (International Mobile Equipment Identity) kaydı, yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için yapılan yasal bir işlemdir. IMEI numarası, her cep telefonuna özgü olan ve cihazın kimliğini belirleyen 15 haneli bir koddur. Bu numara, bir telefonun üretim aşamasında cihaza atanır ve dünya çapında her telefona özel olarak tanımlanır. Türkiye'de yurt dışından getirilen cep telefonlarının, ülke içinde kullanılabilmesi için bu numaranın kayıt altına alınması zorunludur.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Cep Telefonu Soğuk Haber Teknoloji Ekonomi Zam

ABD ve Fransa'nın ateşkes teklifini reddeden Netanyahu'dan 'Tam güçle savaş' talimatı

Netanyahu'dan gözüne kestirdiği ülke için "Küle çevirin" talimatı

 Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme

 Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
Mansur Yavaş: İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa tüm CHP'li belediye başkanları görevini bırakacak

"Kulislerde konuşulan olursa tüm CHP'li belediye başkanları görevi bırakacak"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Münevver Karabulut cinayeti adli tıp raporu! Münevver Karabulut cinayeti nasıl işlendi? Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu'nun babası ve annesi kim? Hayyam Garipoğlu kimdir? Garipoğlu ailesi hakkındaki detaylar... Cem Garipoğlu olayı nedir? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Münevver Karabulut cinayeti ne zaman oldu? IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak? Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı? SON DAKİKA: Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılacak? Münevver Karabulut cinayeti olayı nedir? Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir? Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 20. bölüm fragmanı izle!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });