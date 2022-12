IMEI kayıt ücreti zamlandı mı? IMEI kayıt ücreti 2023 kaç TL?

Türkiye'ye yurtdışından getirilen telefonların kayıt altına alınması için belirlenen miktarda harç ücreti ödemesi gerekiyor. Yapılan değerlendirmelerin sonunda Resmi Gazete'de 2023 IMEI kayıt ücreti yayımlandı. Peki, IMEI kayıt ücreti zamlandı mı? IMEL nedir? 2023 IMEL kayıt ücreti ne kadar olacak? IMEI kayıt ücreti ne kadar? IMEI kayıt sorgulama nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti tutarı 2022 yılında 2 bin 772 iken, 2023 yılında 6 bin 90 liraya çıkacak. Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 122.93 oranında artacak. Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor.

IMEI NEDİR?

Her bir GSM telefon cihazına üretim aşamasında IMEI numarası yüklenmektedir. IMEI numarası her bir cihazın kimlik numarası olup tek ve benzersizdir ve 15 haneden oluşur. Ancak günümüzde bir IMEI numarasını farklı bir telefona kopyalayarak her iki telefonunda kullanılmaz hale getirilmesi mümkün. Cep telefonda *#06# tuşlayarak telefonun seri numarasını (IMEI numarası) tespit edilebilir. Kısaca mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaraya IMEI adı verilmektedir.

2023 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre 2023 IMEI Kayıt Ücreti vergi, harç ve bazı cezalarda uygulanacak olan artış oranı % 122,39 olarak hesaplandı. Herhangi bir indirim uygulanmazsa 2023 IMEI kayıt ücreti 2 bin 732 TL'den 6 bin 91 TL'ye yükselecek

IMEI KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

IMEI sorgulaması e Devlet ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. E Devlet sistemine şifre ve T.C bilgileriyle giriş yapan vatandaşlar, https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama adresinden IMEI bilgisini görüntüleyebilir.