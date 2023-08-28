IMEI KAYIT ÜCRETİ ZAMLANDI MI? 2023 güncel yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar?

Yurt dışından telefon getirme ücreti ekonomi gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Peki, 2023 güncel yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar? IMEI kayıt ücreti zamlandı mı?

Yurt dışından telefon getirme ücreti yurttaşlar tarafından merak edildi. Vergi, harç ve cezalara Yeniden Değerleme Oranı (YDO) hesaplanarak zam yapılıyor. Peki, IMEI kayıt ücreti zamlandı mı? 2023 güncel yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar?

IMEI KAYIT ÜCRETİ ŞUAN KAÇ TL?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL olarak açıklanmıştı.

IMEI KAYIT ÜCRETİ ZAMLANDI MI?

Halk TV'nin haberine göre; Ekim ayında ortaya çıkacak olan Yeniden Değerleme Oranı ile telefon kaydettirmek 30 bin TL, en yüksek MTV 126 bin TL, 10 yıllık pasaport ise 9 bin TL'ye dayanacak hatta geçecek. TL, 10 yıllık pasaport ise 9 bin TL'ye dayanacak hatta geçecek.