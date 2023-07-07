Cumhurbaşkanı Kararı ile 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan harç tutarları yüzde 50 artırıldı. Yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı ise 20 bin TL olarak belirlendi. Peki, IMEI kayıt ücreti 2023 ne kadar oldu? IMEI kayıt nereden yapılır? IMEI kaydetme nasıl yapılır? Telefon kayıt ücreti nereye yatırılıyor?

2023 İmei kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan harç tutarları yüzde 50 artırıldı. Yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı ise 20 bin TL olarak belirlendi. Peki, IMEI kayıt ücreti 2023 ne kadar oldu? IMEI kayıt nereden yapılır? IMEI kaydetme nasıl yapılır? Telefon kayıt ücreti nereye yatırılıyor?

IMEI KAYIT ÜCRETİ 2023 NE KADAR OLDU?

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan harç tutarı yüzde 50 artırıldı, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı ise 20 bin TL oldu.

IMEI KAYIT NEREDEN YAPILIR?

E-Devlet sayfası üzerinde bulunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun "IMEI Kaydet" uygulaması üzerinden pasaport üzerine telefon kaydetme işlemi yapılmaktadır. Her pasaporta 1 telefon kaydedilirken bugün gelen zamla beraber imei kayıt ücreti 20 bin TL oldu.