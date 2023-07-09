İmei kaydından sonra telefonun açılması için net bir süre vermek mümkün değildir. Zam öncesi kayıt yaptıran vatandaşlar, İmei kaydından sonra telefon ne zaman açılır? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, İmei kaydından sonra telefon ne zaman açılır? İmei - pasaport kaydı yapıldıktan kaç gün sonra telefon açılır?

IMEI kayıt ücretleri, 2023 Temmuz ayında yurt dışından getirilen telefonlar için değiştirildi. Zam öncesi kayıt yaptıran vatandaşlar, İmei kaydından sonra telefon ne zaman açılır? Sorusuna yanıt arıyor. Özellikle kayıt yaptıranların "Kayıtlı İmei servis yok" hatası alması da gündemde. Peki, İmei kaydından sonra telefon ne zaman açılır? İmei - pasaport kaydı yapıldıktan kaç gün sonra telefon açılır?

İMEİ KAYDINDAN SONRA TELEFON NE ZAMAN AÇILIR?

İmei kaydından sonra telefonun açılması için net bir süre vermek mümkün değildir. Bu süre sistemde yaşanan yoğunluğa göre uzayabilmektedir. Maktu harçlara yüzde 50 oranında yapılan zam sonrasında yurt dışından getirilen telefonların izin bedeli ise 6 bin TL'den 20 bin liraya çıkarıldı. Kararın yürürlüğe girmesinden hemen önce izin bedelini 6 bin lira olarak yatırmak isteyen vatandaşlar e-Devlet'e hücum etti. Sistem ise yoğunluktan dolayı kilitlendi.

Henüz BTK tarafından konuya ilişkin bir açıklama gerçekleştirilmedi. Sorun yaşayan vatandaşlar ise sosyal medya üzerinde tepkilerini dile getiriyor.