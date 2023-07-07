İmei harcı ödeme hangi bankalara yapılır? sorusu yapılan değişiklik ile birlikte gündeme geldi. Yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı ise 20 bin TL olarak belirlendi. Peki, İmei harcı ödeme hangi bankalara yapılır? İmei harç ödemesi nereden, hangi ATM'den yapılır?

Yurt dışından getirilen telefonların izin bedeli 20 bin TL oldu! Eski fiyattan ödemek isteyenler e-Devlet'i kilitledi

Harç tutarların gelen zamlar ile birlikte İmei harcı ödeme hangi bankalara yapılır? Sorusu gündeme geldi. Yapılacak olan imei ödemelerinin hangi bankalar üzerinden gerçekleştirileceğini merak eden vatandaşlar İmei harcı ödeme hangi bankalara yapılır? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, İmei harcı ödeme hangi bankalara yapılır? İmei harç ödemesi nereden, hangi ATM'den yapılır? İşte İmei harcı ödemesi hakkında merak edilenler!

İMEİ HARCI ÖDEME HANGİ BANKALARA YAPILIR?

2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları yüzde 50 oranında artırıldı, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi. IMEI kayıt ücreti 20 bin TL internet vergi dairesi veya Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası aracılığıyla ödenebiliyor. Bankalar dışında vergi dairelerine giderek IMEI kayıt ücretini ödeyebilirsiniz.

İMEİ KAYDI NEREDEN YAPILIR?

IMEI sorgulaması e Devlet ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. E Devlet sistemine şifre ve T.C bilgileriyle giriş yapan vatandaşlar, https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama adresinden IMEI bilgisini görüntüleyebilir.