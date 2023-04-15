Yerli İMECE uydusunun uzaya fırlatılması ilke birlikte Canlı yayında töreni takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar büyük mutluluk yaşarken o anlarda "Bravo" ifadelerini kullandı. Peki, İMECE uzaya fırlatıldı mı? Yerli uydu İMECE ne zaman, nereden uzaya fırlatıldı?

Daha önce farklı hava koşulları nedeniyle fırlatılması 3 kez ertelenen İMECE uydusu, bu sabah 09.47'de yörüngesine fırlatıldı. Heyecanlı bekleyiş, birçok vatandaş tarafından son buldu. Yerli uydu İMECE'nin uzaya gönderilmesi hakkında birçok detay merak konusu oluyor. Peki, İMECE uzaya fırlatıldı mı? Yerli uydu İMECE ne zaman, nereden uzaya fırlatıldı?

İMECE UZAYA FIRLATILDI MI?

Düzenlenen törende hazır bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, fırlatmanın gerçekleşmesi ile büyük mutluluk yaşadı. Akar o anlarda "Bravo" ifadelerini kullandı. İMECE'nin uzay yolculuğunun başladığı sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da video mesajı yayınlandı. Erdoğan, "Ülkemizin uzay yarışındaki tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Türkiye'ye stratejik kabiliyetler kazandıracak uydumuzun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli teknoloji hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz." Dedi.

İMECE NE KADAR SÜRE ÇALIŞACAK?

680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek. İMECE ile birlikte yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliğiyle üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içinde uzaya fırlatılacak.