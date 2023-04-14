Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatışı, 28 saniye kala ertelendi. Bu nedenle birçok vatandaş tarafından İMECE neden fırlatılmadı? Sorusu merak edildi. Peki, İMECE neden fırlatılmadı? İMECE uydusu fırlatılmama sebebi ne, neden fırlatılmadı?

Daha önce iki kez ertelenen İMECE'nin uzaya fırlatılması, bugün Türkiye saati ile 09.48'de gerçekleştirilecekti. ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılması planlanan İMECE neden fırlatılmadı? Birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Peki, İMECE neden fırlatılmadı? İMECE uydusu fırlatılmama sebebi ne, neden fırlatılmadı?

İMECE NEDEN FIRLATILMADI?

Canlı yayında törene katılan ve büyük bir heyecan yaşayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Savunma ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. Haberi alan Akar'ın moralinin bozulduğu görüldü. Varank ise "28 saniye kala hava koşulları nedeniyle ertelenmek durumunda kaldı. İnşallah en kısa sürede uydumuzu yörüngesinde görmek istiyoruz. Heyecanlıydık, şu anda buruk bir an yaşıyoruz. Geç olsun güç olmasın diyelim" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından fonlanan, müşteri kurumu Savunma Sanayii Başkanlığı, son kullanıcısı Hava Kuvvetleri Komutanlığı olan, TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması için yeni bir tarih belirlenecek.