İMECE fırlatıldı mı? İMECE uydusu nereden, ne zaman fırlatılacak? İMECE ertelendi mi, neden?

Daha önce iki kez ertelenen İMECE'nin uzaya fırlatılması, bugün Türkiye saati ile 09.48'de gerçekleştirilecekti. ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılması planlanan İMECE hakkında merak edilenler İMECE fırlatıldı mı? İMECE ne zaman fırlatılacak? İMECE ertelendi mi, neden? soruları ile aratıldı.

Canlı yayında İMECE'nin fırlatılmasını bekleyen vatandaşlar MECE ne zaman fırlatılacak? İMECE ertelendi mi, neden? sorularını merak etti. Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatışı heyecanla beklenirken merak edilenler arasında İMECE fırlatıldı mı? İMECE ne zaman fırlatılacak? İMECE ertelendi mi, neden? soruları yer aldı.

İMECE FIRLATILDI MI?

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatışı, 28 saniye kala hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. Canlı yayında İMECE'nin fırlatılmasını bekleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Savunma ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. Canlı yayında törene katılan ve büyük bir heyecan yaşayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Savunma ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. Haberi alan Akar'ın moralinin bozulduğu görüldü. Varank ise "28 saniye kala hava koşulları nedeniyle ertelenmek durumunda kaldı. İnşallah en kısa sürede uydumuzu yörüngesinde görmek istiyoruz. Heyecanlıydık, şu anda buruk bir an yaşıyoruz. Geç olsun güç olmasın diyelim" dedi.

İMECE NE ZAMAN FIRLATILACAK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından fonlanan, müşteri kurumu Savunma Sanayii Başkanlığı, son kullanıcısı Hava Kuvvetleri Komutanlığı olan, TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması için yeni bir tarih belirlenecek.