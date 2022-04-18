İmdat sözleri! Cakal - İmdat şarkısı sözleri nelerdir? Rap şarkısı hakkında bilgiler!

Cakal - İmdat şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

CAKAL - İMDAT SÖZLERİ

[Giriş]

Mhm-mhm, mhm

(I miss you, Down)

Ya-ya, ya-ya

Ya-ya, ya-ya

Mhm-mhm

[Verse 1]

Corona, midye, sahil

Kime güven'ce'z aga? Herkes hain

Ballı ballı vi**i (Oh-o-oh)

Yengeniz heyecanlı, düştü

Akşama ev var mı? Rüştü

Yalnız içen varsa küstüm

Eskiden ağlardım, güldüm

Şimdi sakallandım, büyüdüm

[Nakarat]

İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak?

Arabayı valeden aldırıcak (Grr)

Bu gece ben kullanmı'ca'm (Ya, ya)

İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak?

Arabayı valeden aldırıcak

Bu gece ben kullanmı'ca'm (Ya, ya)

[Verse 2]

"Gelsene bana Çakal, kocam Ankara'da"

Lafı bile duydum arada derede

Aramadım onu ama yanlış anlama

Sörf yapılan hep farklı dalgalar (Grr)

Yerinde duramaz canlı canlı, ya

Vampir gibisin kanlı kanlı, love

Aşk yaşanır mı kanka kankaya?

Dönüyo'z virajı yanlı yanlı, ya

[Nakarat]

İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak?

Arabayı valeden aldırıcak

Bu gece ben kullanmı'ca'm (Ya, ya)

İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak?

Arabayı valeden aldırıcak

Bu gece ben kullanmı'ca'm (Ya, ya)

[Verse 3]

Her güne yeni kız, farklı pantolon

Bana harcamak için vakti var mı bol?

Sadece benmişim, başka derdi yok

Benim gözümde bi' farkı kalmıyo', (Ya, ya)

"Bi' daha, bi' daha" diyo', "Bi' daha" diyo'

"Bi' dahası yok!" dedim ama inanmıyo'

Hayal meyal rüya hatırlıyo'm

Sana katlanmak, bebek, bayağı bi' zor (Oh-o)

[Nakarat]

İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak?

Arabayı valeden aldırıcak

Bu gece ben kullanmı'ca'm (Ya, ya)

İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak?

Arabayı valeden aldırıcak

Bu gece ben kullanmı'ca'm (Ya, ya)

[Çıkış]

İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak?

Arabayı valeden aldırıcak

Bu gece ben kullanmı'ca'm (Ya, ya)

İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak?

Arabayı valeden aldırıcak

Bu gece ben kullanmı'ca'm