İmdat Ersoy kaç yaşında, nereli? Askeri Fabrikalar Genel Müdürü kimdir?
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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara Afad, SGK ve İŞKUR olmak üzere birçok kurumun başındaki isim değişti. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise İmdat Ersoy kaç yaşında, nereli? Askeri Fabrikalar Genel Müdürü kimdir? soruları yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş, SGK Başkanlığı'na Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı. Değişen isimler arasında İmdat Ersoy merak edildi. Peki, İmdat Ersoy kaç yaşında, nereli? Askeri Fabrikalar Genel Müdürü kimdir?
Askeri Fabrikalar Genel Müdürü görevinin İmdat Ersoy yapmaktadır.
1973 yılında Almanya'da dünyaya gelen Ersoy, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak kariyerine başlayan İmdat Ersoy, Müfettiş, Başmüfettiş ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de yerine getirdi. Evli 2 çocuk babası olan İmdat Ersoy, İngilizce ve Almanca bilmektedir.
İmdat Ersoy, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Yeni kararlara göre, AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş, SGK Başkanlığı'na Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı.
TOKİ'de isim değişmedi. Ömer Bulut TOKİ Başkanlığı'na yeniden atandı.
Karayolları Genel Müdürlüğüne Ahmet Gülşen getirildi. Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Volkan Mutlu Coşkun atandı. İller Bankası Genel Müdürlüğüne Recep Türk getirildi.
Atamalar bununla sınırlı kalmadı. General ve amiral atama listeleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.
İşte atamaların tam listesi: