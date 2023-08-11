Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara Afad, SGK ve İŞKUR olmak üzere birçok kurumun başındaki isim değişti. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise İmdat Ersoy kaç yaşında, nereli? Askeri Fabrikalar Genel Müdürü kimdir? soruları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş, SGK Başkanlığı'na Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı. Değişen isimler arasında İmdat Ersoy merak edildi. Peki, İmdat Ersoy kaç yaşında, nereli? Askeri Fabrikalar Genel Müdürü kimdir?

ASKERİ FABRİKALAR GENEL MÜDÜRÜ KİM OLDU?

Askeri Fabrikalar Genel Müdürü görevinin İmdat Ersoy yapmaktadır.

İMDAT ERSOY KİMDİR?

1973 yılında Almanya'da dünyaya gelen Ersoy, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak kariyerine başlayan İmdat Ersoy, Müfettiş, Başmüfettiş ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de yerine getirdi. Evli 2 çocuk babası olan İmdat Ersoy, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

İmdat Ersoy, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne atandı.

AFAD BAŞKANI OKAY MEMİŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Yeni kararlara göre, AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş, SGK Başkanlığı'na Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı.

ÖMER BULUT YENİDEN TOKİ BAŞKANI

TOKİ'de isim değişmedi. Ömer Bulut TOKİ Başkanlığı'na yeniden atandı.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE AHMET GÜLŞEN GETİRİLDİ

Karayolları Genel Müdürlüğüne Ahmet Gülşen getirildi. Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.

METEOROLOJİ'YE VOLKAN MUTLU COŞKUN ATANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Volkan Mutlu Coşkun atandı. İller Bankası Genel Müdürlüğüne Recep Türk getirildi.

GENERAL VE AMİRAL ATAMA LİSTELERİ DE RESMİ GAZETE'DE

Atamalar bununla sınırlı kalmadı. General ve amiral atama listeleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte atamaların tam listesi: