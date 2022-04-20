Tahıl değirmenciliği ve yem fabrikaları makinaları, şerit testere ürünleri ve çelik yapı sistemleriyle ihracat yapan, aynı zamanda anahtar teslimi entegre fabrika çözümleri de sunan İmaş Makina, halka arz ediliyor. Başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İmaş Makina'nın halka arzı için talep toplama tarihleri olarak belirlendi. Peki, İmaş Makina halka arz ne zaman? İmaş Makina halka arz eşit mi, oransal mı?

İMAŞ MAKİNA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Tahıl değirmenciliği ve yem fabrikaları makinaları, şerit testere ürünleri ve çelik yapı sistemleriyle ihracat yapan, aynı zamanda anahtar teslimi entegre fabrika çözümleri de sunan İmaş Makina, halka arz ediliyor. Başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İmaş Makina'nın halka arzı için talep toplama tarihleri 20-21-22 Nisan 2022 olarak belirlendi.

Talep Toplama Tarihleri: 20 - 22 Nisan 2022

Halka Arz Fiyatı: 15,00 TL

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