Deprem felaketinin ardından sıkça gündeme gelen imar affına anayasal engel getirilmesi için Adalet Bakanlığınca taslak çalışması yapılıyor. Kanun teklifi kısa sürede TBMM Genel kuruluna sunulacak. Vatandaşlar ise imar affının anayasal düzenleme gelip gelmeyeceğini merak ediliyor. Peki, İmar affına anayasal düzenleme gelecek mi? İmar affı nedir, ne işe yalar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş depremlerinin ardından yeniden gündeme gelen İmar Affı ya da İmar barışıdüzenlemesi yenidengündeme geldi. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı, Anayasa'da imar suçlarının affedilmeyecek suçlar arasına alınması konusunda taslak çalışma yürütülüyor. Vatandaşlar ise İmar affının çıkıp çıkmayacağını , imar affının ne anlama geldiğini merak ediyorlar. Peki, İmar affına anayasal düzenleme gelecek mi? İmar affı nedir, ne işe yalar? Detaylar haberimizde...

İMAR AFFI ANAYASAL DÜZENLEME Mİ GELECEK?

Türk Ceza Kanunu'na (TCK) ise deprem ve salgın dönemlerine ilişkin özel bir madde eklenecek. Buna göre deprem ve salgın dönemlerinde, kiralarda haksız ve gayri hukuki şekilde fahiş artışı yapanlara, mal ve ürün fiyatları ile mal taşıma ve nakliye hizmetlerinde artış yapanlara 2 yıldan az olmamak üzere hapis cezası getirilmesi ve çok ağır para cezası verilmesi öngörülüyor. Kanun teklifinin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülme bekleniliyor.

İMAR AFFI NEDİR, NE İŞE YALAR?

İmar affı ya da imar barışı; gecekondu ve imar mevzuatına göre inşa edilmeyen yapıların uygulama ve mülkiyet problemlerini düzenleyen kanunu ifade eder. İlk defa 1984 yılında çıkarılan imar affı ile çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmek istenmiştir. İzinsiz ve kaçak şekilde inşa edilen çoğu gayrimenkul, imar affı kapsamına girer. Bu aftan yararlanma hakkı olan kişiler için de 6785 sayılı kanun uygulanır. Ancak kanuna göre belediye ve mücavir alan içerisindeki sanayi, depolama, turizm ve tarım alanlarında, askeri bölgelerde ve Boğaz hattında bulunan yapılar imar affı kapsamı dışında yer alır.