İmar affı ilk kez 1984 yılında çıkmıştı. Vatandaşların gündeminde olan konular arasında ise imar affı yer alıyor. Arama motorlarında İmar affı çıktı mı? İmar affında son durum ne? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

11 Ekim'de TBMM Başkanlığı, imar affını komisyona vermişti. Vatandaşlar ise imar affındaki son durumu merak ediyor. Merak edilenler arasında ise İmar affı çıktı mı? İmar affında son durum ne? soruları yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

İMAR AFFI ÇIKTI MI?

İmar affıyla ilgili henüz bir gelişme yok. Gelişmeler yaşandıkça haberimizi ekleyeceğiz.