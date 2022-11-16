İmar affı çıkıyor mu? İmar affı ne zaman çıkacak?

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İMAR AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

İmar affı kanun teklifi, 11 Ekim'de TBMM Başkanlığı tarafından komisyona sevk edilmişti. Konuyla ilgili yeni bir gelişme olmadı. Yakın zamanda hükümet tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin yeni bir bilgi geldiği zaman haberimiz güncellenecektir.

İMAR AFFI NEDİR?

İmar affı taşınmaz gayrimenkullerin yasal hale getirilmesi için popülist yaklaşımı olan hükümetlerin siyasi olarak mevcut düzenlemeler uymayan yapılara resmi olarak izin vermesidir. Çarpık şehirleşmenin en önemli nedenlerinden birisi olarak nitelendirilen imar affı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1949'da gerçekleşmiştir. 5431 sayılı "Ruhsatsız yapıların yıkılmasına" ve 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunun 13. Maddesinin değiştirilmesine dair kanunun 1. maddesi ruhsatsız yapılara imar planına uygun olmaları halinde yıkılmamalarına olanak sağlamıştı. Bu kanun sonraki yıllardaki uygulamalara emsal teşkil etmiştir.