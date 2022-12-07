İmar affı son günlerde gündemde yer alan konular arasında, birçok vatandaş tarafından merak konusu haline geldi. Vatandaşlar İmar affı çıkacak mı? Sorusu başta olmak üzere birçok detayı merak ediyor. Peki, İmar affı çıkacak mı? İmar affı ne zaman çıkacak? İmar affı nedir, hangi tarihte çıkacak?

İmar affının çıkması uzun bir süredir gündemde yer alıyordu. İmar Affının çıkıp, çıkmayacağını merak eden vatandaşlar İmar affı çıkacak mı? İmar affı ne zaman çıkacak? Soruları arama motorları üzerinde sıklıkla araştırıyor. Peki, İmar affı çıkacak mı? İmar affı ne zaman çıkacak? İmar affı nedir, hangi tarihte çıkacak?

İMAR AFFI ÇIKACAK MI?

İmar affı kanun teklifi, 11 Ekim tarihinde TBMM Başkanlığı tarafından komisyona sevk edildi. Konuyla ilgili yeni bir gelişme henüz yok. Yakın zamanda konuyla ilişkin açıklamalarda bulunulması bekleniyor.

İMAR AFFI NEDİR?

İmar affı taşınmaz gayrimenkullerin yasal hale getirilmesi için popülist yaklaşımı olan hükümetlerin siyasi olarak mevcut düzenlemeler uymayan yapılara resmi olarak izin vermesidir. Çarpık şehirleşmenin en önemli nedenlerinden birisi olarak nitelendirilen imar affı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1949'da gerçekleşmiştir. 5431 sayılı "Ruhsatsız yapıların yıkılmasına" ve 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunun 13. Maddesinin değiştirilmesine dair kanunun 1. maddesi ruhsatsız yapılara imar planına uygun olmaları halinde yıkılmamalarına olanak sağlamıştı. Bu kanun sonraki yıllardaki uygulamalara emsal teşkil etmiştir.