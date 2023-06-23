İman Elbani kimdir? İmane Elbani nereli, kaç yaşında? Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani boy ve kilosu ne?

Oyuncu Murat Yıldırım ve eşi İman Elbani'nin çifti, geçtiğimiz sene dünyaya gelen kızları Miray için Fas'te geleneklere uygun bir düğün yaptı. İman Elbani nereli ve kaç yaşında merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından İman Elbani hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İman Elbani kimdir? İman Elbani nereli, kaç yaşında? Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani boy ve kilosu ne? İşte detaylar...

Murat Yıldırım ve Iman Elbani bebekleri için Fas'ta düğün yaptı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, 2016 yılında Iman Elbani ile nikah masasına oturdu. İman Elbani hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. İman Elbani kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından İman Elbani boy ve kilosu araştırılmaktadır. Peki, İman Elbani kimdir? İman Elbani nereli, kaç yaşında? Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani boy ve kilosu ne? Detaylar haberimizde...

İMAN ELBANİ KİMDİR?

Aslen Fazlı olan Iman Elbani 1987 yılında dünyaya geldi. 2008 yılında Fas'ta güzellik yarışmasına katıldı ve yarışmada güzellik kraliçesi seçilmesiyle gündeme geldi. Aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birinci oldu. Elbani, Londra'da eğitim aldı. Eğitimi boyunca Mısır'da Fas'ta bir çok dizi ve reklam projesinde yer aldı. Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti, 2016 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girdi.