İmamoğlu, taklidini yapan gencin videosunu paylaştı: Onu da çözeceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, stand-up gösterisinde kendisini taklit eden Samet Karadeniz'in ilgili videosunu "Onu da çözeceğiz" notuyla paylaştı. İmamoğlu'nun gönderisi 1 saat içerisinde yarım milyona yakın izlenme aldı.