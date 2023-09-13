İmamoğlu, taklidini yapan gencin videosunu paylaştı: Onu da çözeceğiz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, stand-up gösterisinde kendisini taklit eden Samet Karadeniz'in ilgili videosunu "Onu da çözeceğiz" notuyla paylaştı. İmamoğlu'nun gönderisi 1 saat içerisinde yarım milyona yakın izlenme aldı.
Son dönemlerde CHP'deki değişim çağrılarında başı çeken isim olarak gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından renkli bir video paylaştı.
Bir gösteri sırasında kendi taklidini yapan stand-up sanatçısı Samet Karadeniz'in videosunu paylaşan İmamoğlu, "Onu da çözeceğiz" notunu düştü. Bu video kısa süre içerisinde yarım milyona yakın izlendi.
Kaynak: Haberler.com / Sosyal Medya