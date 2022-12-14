İmamoğlu siyasi yasak aldı mı? Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak verildi mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar verildi. Peki, İmamoğlu siyasi yasak aldı mı? Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak geldi mi?

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Ekrem İmamoğlu siyasi yasak aldı mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar verildi. Peki, İmamoğlu siyasi yasak aldı mı? Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak geldi mi? İşte detaylar...

EKREM İMAMOĞLU'NA SİYASİ YASAK GELDİ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar verildi. İmamoğlu'na indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Mahkemeye 16.00'a kadar ara veren mahkeme heyeti, yeniden toplandıktan sonra duruşmayı başlattı. Karar için 30 dakika daha ara veren mahkeme heyeti, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İMAMOĞLU CEZAEVİNE GİRMEYECEK

Kararın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine girmesine gerek kalmayacak. İmamoğlu cephesinin ise karara itiraz etme hakkı var. İmamoğlu 'nun avukatlarının kararı bölge adliye mahkemesine götürmesi bekleniyor.