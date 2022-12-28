İmamoğlu'nun seçim vaatleri neydi? Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri ve yaptıkları!

Ekrem İmamoğlu, İBB hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda bir gazetecinin İmamoğlu'nun seçim vaadini sorması üzerine Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri listesi merak edildi. Vatandaşlar tarafından İmamoğlu'nun seçim vaatleri ve yaptıkları! İmamoğlu seçim vaatleri listesi! araştırma konusu oldu. Peki, İmamoğlu'nun seçim vaatleri neydi?

Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya Yanıt: "Hiç Kimseye Öyle Ricacı Bir Telefon Açmadım, Açmam. Hiç Kimseye Kendi Ailemi Asla Şikayet Etmem"

İmamoğlu'nun seçim vaatleri merak ediliyor. Ekrem İmamoğlu, İBB hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda bir gazetecinin İmamoğlu'nun seçim vaadini sorması üzerine Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri listesi merak edildi. Vatandaşlar tarafından İmamoğlu'nun seçim vaatleri ve yaptıkları! İmamoğlu seçim vaatleri listesi! araştırma konusu oldu. Peki, İmamoğlu'nun seçim vaatleri neydi? İşte, Ekrem İmamoğlu seçim vaatleri listesi!

EKREM İMAMOĞLU'NUN SEÇİM VAATLERİ

Ekrem İmamoğlu, ortak yayında moderatör İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayarak, yapacakları projelerini şöyle anlatmıştı:

Ekrem İmamoğlu, "Hem şehir hem çocuk politikası bu şehrin inanılmaz politikası olması lazım. Bu eğitim seferberliği, kreşle başladığımız bu süreç gençlerin meslek edinme ve hayata katılma konusunda takip edilmesi gereken önemli bir adımdır. Yüzde 40 indirim, öğrenci olmayan bütün gençler buna dahil. 75 bin öğrenciye 8 ay boyunca 400 lira, İstanbul'dan gelene de gidene de vereceğiz. Yurt hızlıca yapacağız. 12 kadın 8 erkek öğrenci yurdunu yapacağız. 10 adet gençlik merkezi, 10 adet dünya dil merkezi, dünya dillerini öğrenen insanlar daha hızlı iş sahibi oluyor. E spor arenaları, gençler başka şehirlere kaçmayacak. Yılda 230 milyon dolarlık bir tarif yapılıyor, beyin göçü yaşıyoruz. Bizim gençlerimiz hayallerini İstanbul'da kuracak. İstanbul'da iş bulamayan okutamayan, mesleği olmayan 350 bin gencin Ekrem ağabeyi olmaya geliyorum. Erişilebilir bir kent olacak. Bu kent erişilemiyorsa, engelliler için engel taşıyorsa bu kentin vicdanı yok demektir. Bu kent vicdanlı hale gelecek. Yaşlı ve engellilere acil durum bilekliği, İstanbul'a yaygınlaştıracağız"

TRAFİK SORUNUNA ÇÖZÜM VAATLERİ

İmamoğlu, "Ulaşım bütüncül yaklaşım insanı hissetme, onlarla çözüm bulma, minibüsçüsü, servisçisiyle yaptık. tahdit işini biz taaddüt ettik. Biz bütün aktörlerle beraber çalışacağız. Ulaşım indirimleri büyükşehir belediyesi sorunudur. Halk otobüslerine veya şirketlere mal edilmeyecek. Taksicilerin minibüsçünün köprünün ücretsiz kullanma konusunda çalışmalar yapacağız. sayın Yıldırım'da ulaşımda Türkiye'yi hallettim dedi. Cumhurbaşkanının verdiği uzmanlara haksızlık yaptığını düşünüyorum. İstanbul hal edemediler. İstanbul en sıkışık kent. İstanbul ulaşımda günde geçirdiği vakit 91 dakika, İstanbul'u çözemediler. İstanbul'da metrodan bahsediyorlar. Marmarayı kullandı, çok teşekkür ediyorum. 2004'te 45 km aldıkları metro hattı 170 km erişebildi. Senede 8.3 km yaptılar. Beylikdüzü hala duruyor. 2004'ten beri her seçimde vaat edilmiştir. Deniz ulaşımı yüzde 10'lardan yüzde 3'lere düştü. Bu şehide 500 kilometre bisiklet hattını, yaşam vadilerinde yüksek tepeleri olan bu kentin sahile erişimi noktasında fünikülerle destekleyeceğiz. TEM'de kuracağımız megabüsle metrobüs hattının yükünü hafifleteceğiz" diye konuştu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK VAATLERİ

İhtiyaç sahibi 75.000 üniversiteliye öğrenim hayatları boyunca geçerli aylık 400 TL'lik yılda 8 ay burs imkanı

500 kişi kapasiteli 12 kadın 8 erkek öğrenci yurduyla 10.000 kişilik barınma yerleri

YDS, TOEFL, IELTS kursları açacak, kursta başarı gösteren öğrencilerin tek sefere mahsus sınav ücretlerini karşılanacak.

İstanbul Genç Kart ile gençlere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm kültür-sanat etkinliklerini ve spor tesislerinde %50 indirim

30 yeni yüzme havuzu ve 30 yeni kapalı spor salonu açacak ve bu salonların tamamını engelli erişimine uygun olarak tasarlanacak.

10 ilçede, 10 adet Gençlik Merkezi kurarak gençlerin sosyal hayata katılımını sağlanacak.

Bölgesel İstihdam Ofisleri, İSMEK ve Kent Enstitüleri ile gençlere istihdam sağlanacak, iş bulmada yardımcı olunacak.

İBB spor tesisi bulunmayan ilçelerde E-Spor Kulübü açacağız. Gençlerin spor yaparak sosyalleşmesi için yerel bir e-spor ligi oluşturalacak.

Avrupa'nın en büyük 10 kamu kütüphanesinden biri olacak Saraçhane Kütüphanesi açılacak.

İSTİHDAM VAATLERİ



Yeni iş imkanları oluşturup İBB'nin genişleyen hizmetleriyle 25 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacak. Bölgesel İstihdam Ofisleri oluşturarak işgücü ile yatırımcı/işveren arasındaki bağı kurarak 50.000 kişiye istihdam sağlanacak. İstanbul Yatırım ve Tanıtım Ajansı açarak 5 yılda 50.000 kişiye istihdam olanağı sağlayacağız. Genişleyen hizmet ağı, bölgesel istihdam ofisleri, İstanbul tanıtım ve yatırım ajansı ile 150.000 kişiye iş olanağı sağlanacak.

KADINLARA İSTİHDAM SAĞLANACAK

Kadın Emeği Ofisleri sayesinde ev kadınlarının üretimlerini gerçek değerinde alıcıya ulaştırılacak ve aylık düzenli gelir kazanmalarını sağlanacak. Tüm ürünlerde 'Kadın Emeği Sertifikası' oluşturarak İstanbul temalı ürünler geliştirilecek ve Ulusal ve uluslararası satış garantisi sağlanacak. İstanbul'un öncelikli mahallelerinden ilk etapta 100 çocuk kapasiteli 150 kreş açılacak. Yaşlı ve engelliler için 'gündüz bakımevleri' açılacak. İlk etapta 3.000 kadına doğrudan istihdam sağlanacak.

ULAŞIM VAATLERİ

0-4 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLAN ANNEYE ÜCRETSİZ ULAŞIM

- 0-4 yaş arası 1 milyon 200 bin çocuk var. Anne evden çıkamıyor, seyahat edemiyor, doktora gidemiyor. Belki o ulaşım onun için pahalı. Mesela bir soluk alacak şehrin bir parkına gidecek gidemiyor. 0-4 yaş arası çocuğu olan anneye çocuğu doğduğu gün kartı verilecek o annenin 4 yaşına gelene kadar çocuğuyla seyahati bedava olacak bu kentte.

OTOPARK SORUNUNA ÇÖZÜM VAADİ

Transfer merkezleri ile yeni yapılacak alanlarda yüz bin araçlık otopark sağlanacak. Mevcut otopark kapasitesini asansörlü sistemlerle 2 katına çıkaracağız. Park et & Devam Et uygulaması ile park sonrası toplu ulaşım kullanımı ücretsiz olacak. Mahalle Zonları oluşturularak, herkes kendi mahallesinde öncelikli ve ücretsiz parklanabilecek. Akıllı Bilet uygulaması ile İSPARK tarafından gün içerisinde, aynı bölgede yer değişikliğinde tekrar tekrar ücret alınmayacak. Kamu alanları, kullanılmadığı zamanlarda otopark hizmeti verecek.

"YOKSUL HER AİLE FAYDALANACAK"

'Geçim Destek Paketi' ile ilgilide bilgi veren CHP'nin adayı, "İstanbul'da geçim sıkıntısı olan her aileye 200 liradan 2 bin 20 liraya kadar aylık maddi destek sağlayacağız. Hiç geliri olmayan, asgari ücretle geçinmeye mahkum edilen veya İstanbul koşullarında geçinemeyen yoksul her aile bu destekten faydalanacak." dedi.

"İBB SOSYAL TESİSLERİNDE ÜCRETSİZ DÜĞÜN"

Son olarak da yeni evlenecek olan çiftlere müjde veren İmamoğlu, "Evlilik Destek Paketi'yle yeni evlenecek, geliri yoksulluk sınırı altındaki çiftlere 2 bin TL düğün hediyesi vereceğiz. Kuracağımız 'Beyaz Eşya – Mobilya Çarşısı'ndan uygun fiyata eşya sağlayacak, taşınma masraflarını karşılayacağız. İBB sosyal tesislerinde, haftanın 1 akşamı çiftlerimizin düğününü, ücretsiz, hep birlikte yapacağız." şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ANNE-BABA DERT ETMEYECEK"

'Eğitim Destek Paketi' için ise İmamoğlu, "Özellikle gelir seviyesi düşük ailelere katkı sağlayarak çocukların okurken sağlıklı ve nitelikli bir şekilde beslenmelerini ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacağız.

Önce, 10 pilot ilçede uygulama acilen başlatılacak, sonrasında tüm İstanbul'da yaygınlaştırılacak. İlköğretim ve ortaokul düzeyinde okuyan öğrencilere, kumanya desteğinde bulunulacak. İhtiyaç duyulan diğer bölgelerde Halk-Süt ücretsiz dağıtılacak. Hiçbir anne-baba çocuğunu okula gönderirken, aç mı açıkta mı kalacak, dert etmeyecek. Öğretim yılı başında ihtiyacı olan 500 bin öğrencinin kırtasiye ve üniforma ihtiyaçları İBB tarafından karşılanacak. Yine aylar öncesinden açıkladığım " ifadelerini kullandı.