Seçimlerde İstanbul'u tekrar kazanmaları gerektiğini belirten İmamoğlu, "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum." diyerek adeta İBB Başkanlığı'na adaylığını ilan etti. Bunun ardından vatandaşlar İmamoğlu'nun rakibi kim olacak merak etti. Peki, İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde rakibi kim olacak, belli oldu mu 2024? Ekrem İmamoğlu'nun Belediye seçimlerindeki rakibi kimdir? İşte detaylar...

Seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun rakibi kim olacak, ismi açıklandı mı? İmamoğlu'nun belediye seçimlerindeki rakipleri kim olacak? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde rakibi kim olacak, belli oldu mu 2024? İşte ayrıntılar...

EKREM İMAMOĞLU İSTANBUL BELEDİYE SEÇİMLERİNE ADAY OLACAK MI?

Seçimlerin ardından CHP'de yaptığı değişim çağrılarıyla gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısı ile yol haritasını açıkladı. Seçimlerde İstanbul'u tekrar kazanmaları gerektiğini belirten İmamoğlu, " İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum." diyerek adeta İBB Başkanlığı'na adaylığını ilan etti.

EKREM İMAMOĞLU'NUN BELEDİYE SEÇİMLERİNDEKİ RAKİBİ KİM OLACAK, AÇIKLANDI MI 2024?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye seçimlerindeki rakipleri kim olacak henüz netleşmedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün düzenlediği basın toplantısıyla gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'da yeniden aday olacağını açıklarken, AK Parti'nin megakent için çıkaracağı aday ise halen belirsizliğini koruyor. Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre, Erdoğan dönemi de dahil olmak üzere İstanbul Belediyesi'nde uzun yıllar görev yapan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti'nin İstanbul adayı olacak.

Türkiye yavaş yavaş yerel seçim atmosferine girerken, AK Parti'nin İstanbul için göstereceği adayın kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için yeniden aday olacağını açıklamasının ardından gözler AK Parti'nin çıkaracağı adaya çevrilirken, Ankara kulisleri bugün bomba bir iddiayla hareketlendi.

İSTANBUL ADAYI KARAİSMAİLOĞLU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı için kafasındaki ismin eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olduğu öne sürüldü. Erdoğan dönemi de dahil olmak üzere uzun yıllar İstanbul Belediyesi'nde görev yapan Karaismailoğlu'nun yerel seçimlerde İmamoğlu'nun rakibi olacağına kesin gözüyle bakan kaynaklar, gerekçe olarak Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde en yüksek bütçeli ve en yatırımcı Bakanlığı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakan'ı kendisine teslim etmesini gösteriyor.