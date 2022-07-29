İmamoğlu protesto konusu sosyal medyada gündem oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cuma namazı için gittiği camide iddiaya göre bir kişi tarafından tepki gösterildi. Peki, İmamoğlu nerede protesto edildi? Ekrem İmamoğlu neden protesto edildi? İşte detaylar...

İMAMOĞLU NEREDE PROTESTO EDİLDİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, cuma namazı için geldiği Güngören'de bir kişi tepki gösterdi. Tepki gösteren kişi ile korumalar arasında gerginlik çıktı. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

2 KİŞİ DAHA DESTEK VERDİ

Cami çıkışı tepkilerini sürdüren kişiye 2 kişi daha destek verdi. İmamoğlu'nun korumaları ile bu kişiler arasında gerginlik çıktı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olaylara karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.