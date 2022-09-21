İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve siyasi yasak talep edilen davanın bugün Kartal Anadolu Adliyesi'ndeki duruşması 11 Kasım'a ertelendi. Peki, İmamoğlu neden yargılandı? Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor? Ekrem İmamoğlu davası ne?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı. Vatandaş ise merakla Ekrem İmamoğlu'nun neden yargılandığını arama motorlarında aratıyor. Merakla araştırılan konu şuan gündemde yer alıyor. Peki, İmamoğlu neden yargılandı? Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor? Ekrem İmamoğlu davası ne?

EKREM İMAMOĞLU NEDEN YARGILANDI?

Son dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve siyasi yasak talep edilen davanın bugün Kartal Anadolu Adliyesi'ndeki duruşması 11 Kasım'a ertelendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı. Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etmişti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istenmişti. Dava bugün Kartal Anadolu Adliyesi'nde görüldü. Savcılığın yeni mütalaasını açıklaması ve ara kararın çıkması beklenirken duruşma 11 Kasım'a ertelendi. Öte yandan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün talebi ve kaymakamlığın onayıyla, ilçe genelinde her türlü toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü yasaklandı. Açıklamada gerekçe "kamu düzeni ve kamunun esenliğinin bozulması ihtimali" olarak gösterildi.