İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, oy sayım süreci devam ederken kameraların karşısına geçti. Anadolu Ajansı verilerine tepki gösteren İmamoğlu açıklama yaptı. Peki, İmamoğlu ne dedi? Ekrem İmamoğlu açıklaması ne?

Anadolu Ajansı verilerine tepki gösteren İmamoğlu, "Yine bir AA vakası gündemde. Halbuki AA 2019 31 Mart seçimleri itibarıyla bitkisel hayata girmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyları çok aşağıda, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak" diye konuştu. İmamoğlu ne dedi? Ekrem İmamoğlu açıklaması ne?

EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMASI NE?

Sayım sürecinde Anadolu Ajansı tarafından açıklanan verilere kameraların karşısına geçerek tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Yine bir AA vakası gündemde. Halbuki AA 2019 31 Mart seçimleri itibarıyla bitkisel hayata girmiştir. Devlet kurumu olmasına rağmen onlarla ilgili hiçbir beklentimiz yoktur. AA'ya inancımızın asla olmadığı ortadadır.

2015 seçimlerinde yine AA ne hikmetse yine yüzde 65 ile Erdoğan'ı önde başlattı ve o seçim yüzde 40 ile bitti. Yüzde 25 ile bir algı yönetiyor AA.

2018'de yüzde 67'lerle başlıyor, yüzde 52'lerle bitiriyor. 15 puana yakın sonuçlanıyor.

2019'da gücü yetmiyor, yüksekten başlıyor ama 2 saat sonra ekranlarını AA kapattı. Bu oranlara bakınca rahatlıkla söyleyebiliriz, 13. cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir.

Veriler üzerinden baktığımızda yüzde 57 ile başlayan AA'nın ortlama 15-20 puan geride bitirdiği gecelere bakarsak bu akşamı siz ortaya koyun.

Bu bakımdan şunu ifade edeyim, çok aşağılarda bir orana sahiptir Sayın Erdoğan. Bizim kendi verilerimiz de var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itirazlar yapılıyor, AA bunları sandıklara dahil etmiyor. Bu da yanılgıyı büyütüyor.Biz buradayız. 13. cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu burada. Liderler birazdan burada olacak ve bu akşamı buradan takip edeceğiz, sizleri bilgilendireceğiz."