İmamoğlu'na siyaset yasağı mı geliyor? Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?

İmamoğlu'na siyaset yasağı gelir mi? Cuma günü YSK üyelerine hakaret suçundan duruşması bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilebileceği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, İmamoğlu'na siyaset yasağı gelir mi? İmamoğlu'na siyaset yasağı gelecek mi? İşte, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi? Detaylar haberimizde...

İMAMOĞLU'NA SİYASET YASAĞI GELİR Mİ?

11 Kasım Cuma günü YSK üyelerine hakaret suçundan duruşması bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilebileceği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Partisinin grup toplantısında gündemdeki iddialara sert tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu kolay lokma değildir, boğazınızda kalır" ifadesini kullandı.

GRUP TOPLANTISINDA İMAMOĞLU'NA DESTEK VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İBB Başkanı İmamoğlu'na destek verdi. Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu kolay lokma değildir, boğazınızda kalır" ifadelerini kullandı.

"EKREM İMAMOĞLU'NU KİMSEYE YEDİRMEYİZ"

Tuz koktu, su çürüdü. Geldiğimiz yer burasıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti organlarını çürüttüler. Türkçe'ye saldırıyorlar, kuruluşa, Kurtuluş Savaşı'na saldırıyorlar. Yozlaşmanın merkezi saraydır. Bu dümenleri çevirenlerin sayısı 10 bini geçmez. Gırtlaklarına kadar batmış durumdalar. Hepsini biliyoruz, bu devletin namuslu polisleri var. Hiç kimse unutmasın Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesi de teminatı da CHP'dir.

Önce benimle anlaşmayı denediler, duvara tosladılar. Kılıçdaroğlu'nun önünde sizin geçemeyeceğiniz duvarlar var. O duvar hak, adalet duvarıdır. İkinci adımı attılar taşeron sermayedarları buldular 'Kılıçdaroğlu'nu siz yıpratın' dediler. Cumhurbaşkanı adayını bu altılı masa belirleyecek.

Milletler istila ve savaşlarla yok olmazlar, iç çürümeyle yok olur. Bütün endişem bu yok olma sürecini frenlemek. Eğer böyle giderse 4-5 yıl sonra Türkiye'yi nasıl ayakta tutarız tartışması çıkacak. Ama bu böyle gitmeyecek, seçimlerde tabloyu ters yüz edeceğiz. Bir tek uyuşturucu baronu kalmayacak.

Sistemdeki çürüklüğü nasıl temizleyebiliriz? Yukarıdan fotoromanın talimatı üzerine dava açıyorlar. Biz uyuşturucu tacirlerine yol açanlarla kavgalıyız. Polisin arkasına saklanma. Polisler benim canım ciğerim. Onlar Bay Kemal'in ne olduğunu biliyorlar. Şimdi de İBB Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır boğazınıza takılır. Biz Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz."