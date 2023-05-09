İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. İmamoğlu'na saldıranlar gözaltına alındı mı ve İmamoğlu'na kimler saldırdı, son durum nedir soruları gündeme geliyor. İmamoğlu'nun 7 Mayıs akşamı Erzurum Kent Meydanı'nda yaptığı konuşması sırasında kalabalık bir grup tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Peki, İmamoğlu'na saldıranlar gözaltına alındı mı? İmamoğlu'na kimler saldırdı, son durum nedir?

Soylu'dan, Erzurum'daki taşlı saldırıya karışanlarla ilgili açıklama: Orada kafamızı karıştıran bir uzman çavuş var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun içinde bulunduğu otobüse taşlı saldırı gerçekleştirildi. Ardından, İmamoğlu'na saldıranlar gözaltına alındı mı ve İmamoğlu'na kimler saldırdı, son durum nedir soruları gündeme geliyor. İmamoğlu'na saldıranlar gözaltına alındı mı ve İmamoğlu'na kimler saldırdı, son durum nedir merak ediliyor. İmamoğlu'na saldıranlar gözaltına alındı mı? İmamoğlu'na kimler saldırdı, son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

EKREM İMAMOĞLU'NA SALDIRANLAR GÖZALTINA ALINDI MI?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı. Konuyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Orada kafamızı karıştıran sadece bir kişi var. Bir uzman çavuş. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş." dedi. Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu uzman çavuşun gözaltına alındığını duyurdu.

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Milli Savunma Bakanlığı, uzman çavuşun gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "7 Mayıs 2023'te Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli P.Uzm. Çvş. M. Akif KELEŞ gözaltına alınmıştır. Uzman Çavuş hakkında derhâl idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda Uzman Çavuş'un sözleşmesi feshedilmiştir. P.Uzm. Çvş. M. Akif KELEŞ hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021'de 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

EKREM İMAMOĞLU'NA KİMLER SALDIRDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs akşamı Erzurum Kent Meydanı'nda yaptığı konuşması sırasında kalabalık bir grup tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Çıkan olaylarda İmamoğlu'nun içinde bulunduğu otobüsün camları kırıldı, 17 kişi de atılan taş ve pet şişe sonucu yaralandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Planlanan bir olay var mı? Aniden gelişmiş olay mı? Siyaset buna teşnedir. Muhtarlık seçimlerinde bile ani olaylar çıkabilir. Orada kafamızı karıştıran sadece bir kişi var. Bir uzman çavuş. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş." dedi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, sosyal medya ve yüz tanıma sistemleriyle ilginç detayları da ortaya çıkardı. Olaylara karışan Eşref A.'nın babasının İstanbul FETÖ yönetici kadrosunda olduğu ve ağabeyinin de Fuat Avni hesabını yöneten ve şu anda İsveç'te olan Yasir A. olduğu tespit edildi.