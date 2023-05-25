İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde Bayrampaşa'daki pazar ziyaretinde tansiyon yükseldi. Pazar esnafıyla sert bir tartışmaya tutuşan İmamoğlu'nun "Sen ahlaksızsın" demesi dikkat çekti. İşte İmamoğlu ile pazar esnafı tartışması İZLE! İmamoğlu ile pazar esnafı tartışma VİDEOSU!

İmamoğlu ile pazar esnafı arasında kavga: Sen ahlaksızsın, sen rezilsin

28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 3 gün kalırken, siyasilerin vatandaşlarla buluşması da devam ediyor. Bu doğrultuda seçim çalışmalarını İstanbul sınırları içinde gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da perşembe pazarı ziyaretinde bulundu. İşte İmamoğlu ile pazar esnafı tartışması İZLE! İmamoğlu ile pazar esnafı tartışma VİDEOSU!

İMAMOĞLU İLE PAZAR ESNAFI TARTIŞMASI İZLE

İmamoğlu'nun ziyareti sırasında bir esnaf, "PKK'lılar gelmesin, PKK'yla olanları istemiyorum" diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi. Esnafla sert bir tartışmaya tutuşan İmamoğlu'nun "Sen ahlaksızsın" demesi dikkat çekti.

GÖZALTINA ALINDI

Esnaf, daha sonra İmamoğlu'nun şikayeti üzerine gözaltına alındı. İfadesin ardından esnaf serbest bırakıldı.