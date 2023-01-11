İmamoğlu "ihaleye fesat karıştırma" davası nedir? İmamoğlu yeni davası nedir? İmamoğlu ne ile suçlanıyor?
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İmamoğlu'na ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yeni dava! YSK üyelerine hakaret suçlamasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir dava daha açıldı. Peki, İmamoğlu "ihaleye fesat karıştırma" davası nedir? İmamoğlu yeni davası nedir? İmamoğlu ne ile suçlanıyor?
İmamoğlu ihaleye fesat karıştırma davası ne? İmamoğlu'na "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yeni dava! YSK üyelerine hakaret suçlamasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir dava daha açıldı. Peki, İmamoğlu "ihaleye fesat karıştırma" davası nedir? İmamoğlu yeni davası nedir? İmamoğlu ne ile suçlanıyor? İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açıldı. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili açılan davanın ilk duruşması 15 Haziran 2023'te görülecek.
Habertürk'ün aktardığına göre, İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine Ekrem İmamoğlu hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yeni dava açıldı. İlk duruşma 15 Haziran'da görülecek. Davanın İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin bakanlığın yaptığı inceleme ile başladı.
29 Aralık 2015'te gerçekleştirilen Beylikdüzü Belediyesi, Kültür Merkezleri'nde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi ihalesini E., firması kazandı. İkinci firma olan B., firmanın yeterliliğinin bulunmadığını öne sürerek itiraz etti. Ancak bu itiraz belediye yetkilileri tarafından kabul edilmedi.