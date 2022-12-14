Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı düştü mü devam edecek mi merak ediliyor. Mahkeme heyeti, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Peki, İmamoğlu görevden alındı mı? Yeni İBB başkanı belli oldu mu? İBB'ye kayyum mu atanacak? İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı düştü mü? İşte, Ekrem İmamoğlu görevden alınacak mı? Detaylar...

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İmamoğlu görevden alındı mı? Mahkeme heyeti, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Peki, İmamoğlu görevden alındı mı? Yeni İBB başkanı belli oldu mu? İBB'ye kayyum mu atanacak? İşte, Ekrem İmamoğlu görevden alınacak mı? Detaylar haberimizde...

İMAMOĞLU GÖREVDEN ALINDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar verildi. İmamoğlu indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu ayrıca Türk Ceza Kanununun 53. maddesi gereğince siyasi yasaklı olacak. Karar istinaf ve Yargıtay süreçlerinden sonra kesinleşecek.

İMAMOĞLU CEZAEVİNE GİRECEK Mİ?

Kararın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine girmesine beklenmiyor. İmamoğlu cephesinin ise karara itiraz etme hakkı var. İmamoğlu'nun avukatlarının kararı bölge adliye mahkemesine götüreceği ifade ediliyor.

SAVCI TALEBİNİ YİNELEDİ

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmadı. Duruşmaya taraf avukatları ve çok sayıda milletvekili de katıldı. Duruşmada Murat Ongun ve Necati Özkan tanık olarak dinlendi. Cumhuriyet savcısı bir önceki celse verdiği mütalaada 4 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak talebini yineledi Sanık avukatları mütalaaya ilişkin savunma yapmak için makul süre isteğini yerinde gören mahkeme duruşmayı erteledi.

"UMARIM BENİ MAHCUP EDERSİNİZ"

Saat 16.00'ya ertelenen duruşma sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının mütalaaya ilişkin savunmaları ile başladı. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat esasa ilişkin yaptığı savunmada, "Şu aşamaya kadar verdiğimiz beyanları tekrar ediyoruz. Seçimi iptal edepleri kim olduğunu dair ilişkin iki hususu sunuyorum. Birisi Abdülkadir Selvi'nin yazısı. Diğeri ise Süleyman Soylu'nun seçim yenilenmeli söylemi ile ilgili haber metni. Ben sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Umarım beni mahcup edersiniz" dedi.

"SÖZLERİ YSK'YA YÖNELİK DEĞİL"

Savunma yapan diğer avukatlar Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinin Süleyman Soylu'ya yönelik olduğunu YSK'ya yönelik olmadığını belirterek, beraat talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

CEZA KESİNLEŞİRSE 53. MADDE KAPSAMINDA HANGİ HAKLARDAN YOKSUN KALACAK?

Diğer yandan cezanın kesinleşmesi durumunda Ekrem İmamoğlu TCK 53. maddeye göre bu haklardan yoksun kalacak: