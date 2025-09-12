İmamoğlu diploma davası ne zaman? İmamoğlu diploma davası başladı mı, ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası, kamuoyunda büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Daha önce 12 Eylül tarihine ertelenen dava için herkes "Dava başladı mı, sürecin son durumu nedir?" sorularının yanıtını arıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun eğitim belgeleriyle ilgili açılan bu davanın seyri, hem siyasi arenada hem de toplumda yakından izleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İMAMOĞLU DİPLOMA DAVASI BAŞLADI MI?

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası, daha önce 12 Eylül tarihine ertelenmişti. Davanın bugün görülmesi bekleniyor. İmamoğlu'nun eğitim belgeleriyle ilgili süreç, kamuoyunun yakından takip ettiği önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Dava sonucunun ne olacağı merakla beklenirken, gelişmeler anbean izleniyor.

İMAMOĞLU DİPLOMA DAVASI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kamuoyunda "Diploma Davası" olarak adlandırılan yargılamanın ilk duruşması bugün saat 11.00'de başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eğitim belgeleriyle ilgili açılan dava, toplum ve medya tarafından yakından takip ediliyor. Dava, İmamoğlu'nun siyasi kariyerine ve kamuoyundaki itibarına önemli ölçüde etki edebilecek nitelikte olduğu için geniş yankı uyandırdı. İlk duruşmada tarafların savunmaları alınacak ve mahkemenin sürecin nasıl ilerleyeceğine dair kararlar vermesi bekleniyor. Gelişmeler, siyasi gündemi ve kamuoyunun ilgisini üzerinde tutmaya devam ediyor.

İMAMOĞLU DİPLOMA DAVASI NEREDE GÖRÜLECEK?

Kamuoyunda "Diploma Davası" olarak adlandırılan yargılamanın ilk duruşması bugün saat 11.00'de Marmara Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşmayı yerinde takip edecek ve ardından Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etmesi bekleniyor.

Saat 10.40 itibarıyla İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da duruşmayı izlemek üzere salona geldi. Duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun avukatları hazır bulunurken, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun da duruşma sırasında yer alması bekleniyor.

İMAMOĞLU DİPLOMA DAVASI NEDİR?

Savcılık, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "zincirleme resmi belge sahteciliği" suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebinde bulunuyor. İmamoğlu, bu ciddi suçla yargılanıyor.