İmamoğlu davasında son durum ne? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının, İstinaf Mahkemesi tarafından onandığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, İmamoğlu davasında son durum ne? Ekrem İmamoğlu'nun cezası onandı mı? İmamoğlu'nun davası ne oldu?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi kaleme aldığı yazıda İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının, İstinaf Mahkemesi tarafından onandığını öğrendiğini bu sebeple seçimin ertesi günü, "Değişmeyen tek şey değişimdir" mesajı verdiğini savunarak, İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olmak için aday olacağını öne sürdü. Peki, İmamoğlu davasında son durum ne? Ekrem İmamoğlu'nun cezası onandı mı? İmamoğlu'nun davası ne oldu?

İMAMOĞLU DAVASINDA SON DURUM NE?

Ortaya atılan iddia büyük ses getirirken, basın yer alan haberlere yanıt ise İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'tan geldi. Gerçek Gündem'e konuşan Polat, "Konu bizim bilgimiz dahilinde. Dosya işlem sırasında. UYAP'ta da herhangi bir şey yok. Yaptığımız görüşmede de bir gelişme olmadığı söylendi" ifadelerini kullandı.

İddialara ilişkin Cumhuriyet'e konuşan İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun ise şu ifadeleri kullandı; "Bugün itibarıyla İstinaf Mahkemesi'nden herhangi bir karar çıkmamıştır. İddia şeklinde yazılan bilgi manipülatif ve zamanlaması manidar operasyon haberciliği örneğidir. Hukuki süreç İstinaf Mahkemesi kararı ile tamamlanmıyor. Karar olumsuz dahi olsa uzun bir Yargıtay süreci daha var. Yazarın amacını da, bu spekülasyonun hedefini de biliyoruz."

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ekim 2019'da Fransa'nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmıştı. İmamoğlu, bu kongrede yapmış olduğu konuşmada; seçim sürecinde kamu kaynaklarının iktidar lehine sınırsız bir şekilde kullanıldığını, seçim süresince toplumu bölen ve kutuplaştıran dil kullanıldığını, Cumhurbaşkanı ve kabine üyelerinin seçim yasaklarını dikkate almayan eylem ve uygulamalarını, devletin haber ajansı olan Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarını manipüle etmek istediğini söylemişti. İmamoğlu, iktidarın 31 Mart seçimini yönetmekle yetkili olan YSK kararı ile iptal ettirerek kazanmak istediğini savunmuştu.