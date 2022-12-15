Ekrem İmamoğlu davasında son durum nedir? İmamoğlu davası ne olacak?
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Türkiye gündeminde son günlerde İmamoğlu davası konuşuluyor. Vatandaşlar İmamoğlu davası ile ilgili son dakika gelişmelerini merak ederken, İmamoğlu davasında son durum yakından takip ediliyor.
Ekrem İmamoğlu davası son durum! Türkiye gündeminde son günlerde İmamoğlu davası konuşuluyor. Vatandaşlar İmamoğlu davası ile ilgili son dakika gelişmelerini merak ederken, İmamoğlu davasında son durum yakından takip ediliyor.
İmamoğlu davasının savcısı Furkan Okudan, İmamoğlu'na verilen cezayı yetersiz bulduğu için İstinaf'a başvurdu. Konu hakkında açıklama yapan İmamoğlu'nun danışmanı olan Murat Ongun, "Savcı Bey, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararını yeterli bulmadı. 24 saat geçmeden karara üst mahkemede itiraz etti." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar verildi. İmamoğlu indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karar kesinleşirse, İmamoğlu ayrıca Türk Ceza Kanununun 53. maddesi gereğince siyasi yasaklı olacak.
Ceza 3 yıldan az olduğu için Ekrem İmamoğlu hapse girmeyecek. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.