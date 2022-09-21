İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı. Dava bugün Kartal Anadolu Adliyesi'nde görüldü. Savcılığın yeni mütalaasını açıklaması ve ara kararın çıkması beklenirken duruşma ertelendi. Peki, İmamoğlu davası ne zaman? İmamoğlu davası neden ertelendi?

İmamoğlu davası ne zaman? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı. Dava bugün Kartal Anadolu Adliyesi'nde görüldü. Savcılığın yeni mütalaasını açıklaması ve ara kararın çıkması beklenirken duruşma ertelendi. Peki, İmamoğlu davası ne zaman? İmamoğlu davası neden ertelendi? İşte detaylar...

İMAMOĞLU DAVASI NE ZAMAN?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve siyasi yasak talep edilen davanın bugün Kartal Anadolu Adliyesi'ndeki duruşması 11 Kasım'a ertelendi. Öte yandan Kartal Kaymakamlığı bölgede toplanmayı yasaklarken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medyadan vatandaşlara toplanma çağrısı yapmıştı.

YÜRÜYÜŞ VE TOPLANMA YASAKLANDI

Öte yandan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün talebi ve kaymakamlığın onayıyla, ilçe genelinde her türlü toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü yasaklandı. Açıklamada gerekçe "kamu düzeni ve kamunun esenliğinin bozulması ihtimali" olarak gösterildi.

KAFTANCIOĞLU'NDAN ÇAĞRI

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise İmamoğlu'nun bugünkü duruşmasına ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Kaftancıoğlu vatandaşlara adliye önünde toplanma çağrısı yaptı.

İşte Kaftancıoğlu'nun o paylaşımı;