İmamoğlu davası ne oldu? SON DURUM! İmamoğlu davası ne zaman?

İmamoğlu davası ne oldu ve Ekrem İmamoğlu'nun davası ne zaman merak ediliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilebileceği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından İmamoğlu davası ne oldu? İmamoğlu davası ne zaman? Gündem konusu oldu. İşte, Ekrem İmamoğlu mahkemesi ne oldu? Ekrem İmamoğlu mahkemesi ne zaman? Yanıtı...

İmamoğlu davası ne oldu? İmamoğlu davası ne oldu ve Ekrem İmamoğlu'nun davası ne zaman merak ediliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilebileceği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından İmamoğlu davası ne oldu? İmamoğlu davası ne zaman? Gündem konusu oldu. İşte detaylar...

İMAMOĞLU DAVASI NE OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın görüşmesi önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Bu dava kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelebileceği de kamuoyunda iyiden iyiye dillendirilmeye başlandı.

GRUP TOPLANTISINDA İMAMOĞLU'NA DESTEK VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İBB Başkanı İmamoğlu'na destek verdi. Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu kolay lokma değildir, boğazınızda kalır" ifadelerini kullandı.

"EKREM İMAMOĞLU'NU KİMSEYE YEDİRMEYİZ"

Tuz koktu, su çürüdü. Geldiğimiz yer burasıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti organlarını çürüttüler. Türkçe'ye saldırıyorlar, kuruluşa, Kurtuluş Savaşı'na saldırıyorlar. Yozlaşmanın merkezi saraydır. Bu dümenleri çevirenlerin sayısı 10 bini geçmez. Gırtlaklarına kadar batmış durumdalar. Hepsini biliyoruz, bu devletin namuslu polisleri var. Hiç kimse unutmasın Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesi de teminatı da CHP'dir.

Önce benimle anlaşmayı denediler, duvara tosladılar. Kılıçdaroğlu'nun önünde sizin geçemeyeceğiniz duvarlar var. O duvar hak, adalet duvarıdır. İkinci adımı attılar taşeron sermayedarları buldular 'Kılıçdaroğlu'nu siz yıpratın' dediler. Cumhurbaşkanı adayını bu altılı masa belirleyecek.

Milletler istila ve savaşlarla yok olmazlar, iç çürümeyle yok olur. Bütün endişem bu yok olma sürecini frenlemek. Eğer böyle giderse 4-5 yıl sonra Türkiye'yi nasıl ayakta tutarız tartışması çıkacak. Ama bu böyle gitmeyecek, seçimlerde tabloyu ters yüz edeceğiz. Bir tek uyuşturucu baronu kalmayacak.

Sistemdeki çürüklüğü nasıl temizleyebiliriz? Yukarıdan fotoromanın talimatı üzerine dava açıyorlar. Biz uyuşturucu tacirlerine yol açanlarla kavgalıyız. Polisin arkasına saklanma. Polisler benim canım ciğerim. Onlar Bay Kemal'in ne olduğunu biliyorlar. Şimdi de İBB Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır boğazınıza takılır. Biz Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz."