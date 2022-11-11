Üye Girişi
Haberi Paylaş

İmamoğlu davası ne oldu? İmamoğlu davasında son durum ne?

Gündem Haberleri

İmamoğlu davası ne oldu? İmamoğlu davasında son durum ne?

İmamoğlu davası ne oldu? Sorusu, son zamanlarda duyulan haberlerin ardından oldukça merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Peki, İmamoğlu davası ne oldu? İmamoğlu davasında son durum ne?

Hapsi istendiği davada duruşma yine ertelendi! İmamoğlu'ndan karar sonrası ilk sözlerHapsi istendiği davada duruşma yine ertelendi! İmamoğlu'ndan karar sonrası ilk sözler
Ahmet Davutoğlu'ndan İBB'ye ziyaret! İmamoğlu'nun mesajındaki detay dikkat çektiAhmet Davutoğlu'ndan İBB'ye ziyaret! İmamoğlu'nun mesajındaki detay dikkat çekti
Son Dakika! İBB Başkanı İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada ertelemeSon Dakika! İBB Başkanı İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada erteleme

YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve gündemde yer alıyor. Konu hakkındaki detayları merak eden kullanıcılar İmamoğlu davası ne oldu? Sorusunu araştırıyor. Bu haberimizde merak edilen İmamoğlu davası ne oldu? Sorusunu yanıtladık. Peki, İmamoğlu davası ne oldu? İmamoğlu davasında son durum ne?

İMAMOĞLU DAVASI NE OLDU?

İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 14 Aralık tarihine ertelendi. Duruşmaya katılmak isteyen bazı CHP milletvekilleriyle çok sayıda partili de Adliyesi'ye gitti. Kartal Kaymakamlığı, dava nedeniyle Neyzen Tevfik Meydanı dışındaki alanlarda toplanma yasağı ilan etti.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Ekrem İmamoğlu Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title