İmamoğlu davası ne oldu? Sorusu, son zamanlarda duyulan haberlerin ardından oldukça merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Peki, İmamoğlu davası ne oldu? İmamoğlu davasında son durum ne?

YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve gündemde yer alıyor. Konu hakkındaki detayları merak eden kullanıcılar İmamoğlu davası ne oldu? Sorusunu araştırıyor. Bu haberimizde merak edilen İmamoğlu davası ne oldu? Sorusunu yanıtladık. Peki, İmamoğlu davası ne oldu? İmamoğlu davasında son durum ne?

İMAMOĞLU DAVASI NE OLDU?

İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 14 Aralık tarihine ertelendi. Duruşmaya katılmak isteyen bazı CHP milletvekilleriyle çok sayıda partili de Adliyesi'ye gitti. Kartal Kaymakamlığı, dava nedeniyle Neyzen Tevfik Meydanı dışındaki alanlarda toplanma yasağı ilan etti.