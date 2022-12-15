İmamoğlu davası hakimi kim? Ekrem İmamoğlu davasına kim bakıyor? İmamoğlu davası hakimi Mehdi Komşul kimdir? Ekrem İmamoğlu davası savcısı kim?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine "hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Vatandaşlar ise davanın hakimini merak ediyor. Peki, İmamoğlu davası hakimi kim? Ekrem İmamoğlu davasına kim bakıyor? İmamoğlu davası hakimi Mehdi Komşul kimdir?

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın yeni duruşması bugün görüldü. İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine "hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Peki, İmamoğlu davası hakimi kim? Ekrem İmamoğlu davasına kim bakıyor? İmamoğlu davası hakimi Mehdi Komşul kimdir?

İMAMOĞLU DAVASI HAKİMİ KİM?

Ekrem İmamoğlu davasına bakan hakim, Mehdi Komşul'dur.

MAHKEME KARARI NE OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar verildi. İmamoğlu indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karar kesinleşirse, İmamoğlu ayrıca Türk Ceza Kanununun 53. maddesi gereğince siyasi yasaklı olacak.

İMAMOĞLU CEZAEVİNE GİRECEK Mİ?

Ceza 3 yıldan az olduğu için Ekrem İmamoğlu hapse girmeyecek. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.