Seçimlerin ardından CHP'de değişim ateşini yakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni yol haritasını belirliyor. İmamoğlu basın toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Ekrem İmamoğlu yeniden İBB Başkanlığına aday olacak mı merak ediliyor. Peki, İmamoğlu basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ekrem İmamoğlu yeniden İBB Başkanlığına aday olacak mı?

İmamoğlu İBB Başkanlığına aday olacağını açıklayacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte, İmamoğlu basın toplantısı ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. Ekrem İmamoğlu yeniden İBB Başkanlığına aday olacak mı sorusu gündeme geliyor. İmamoğlu basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ekrem İmamoğlu yeniden İBB Başkanlığına aday olacak mı? Detaylar haberimizdedir…

EKREM İMAMOĞLU BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN?

CHP'de seçim mağlubiyeti sonrası "değişim" için düğmeye basan isimlerin başında gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni yol haritasını belirlediği iddia edildi. Salı ya da çarşamba günü bir basın toplantısı düzenlemesi beklenen İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı yerine "İstanbul'u kaybedemeyiz" diyerek yeniden İBB Başkanlığına aday olacağını açıklaması bekleniyor.

CHP Genel Başkanlığı için adı geçen isimlerden biri olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni yol haritasını salı ya da çarşamba günü yapacağı basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak. İmamoğlu'nun "Değişim olmazsa yerel seçimde risk doğabilir" sözleriyle CHP'de genel başkanlık değişiminin gerekli olduğuna vurgu yapacağı ancak tercihini İstanbul'dan yana kullanacağı öne sürüldü.

"İBB BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAĞINI AÇIKLAYACAK"

Kameraların karşısına geçecek olan İmamoğlu'nun "İstanbul'u kaybedemeyiz" diyerek yeniden İBB Başkanlığına aday olacağını açıklaması bekleniyor.

EKREM İMAMOĞLU YENIDEN İBB BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?

Gazeteci İsmail Saymaz'ın Sözcü gazetesindeki haberine göre, yakın çalışma ekibinin İmamoğlu'nun seçimi kazanacağından kesinlikle emin oldukları ve "Bütün araştırmalar tek başına girmesi halinde bile İmamoğlu'nun rahatlıkla alacağını gösteriyor. İyi Parti ve HDP'lilerin ağırlıklı bir bölümü kendi adaylarını çıkarsalar da Ekrem Bey'e oy veriyor. Bu yüzden iki partinin aday çıkaracaklarını düşünmüyoruz" yorumunda bulundukları öğrenildi.